ذكر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أنّ الانطباع حيال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان "لم يكن مشجعًا". وحول الاصلاحات الاقتصادية، أشار في حديث لقناة "المنار"، إلى أنّ "المسؤوليات تقع على الجميع"، بينما شدد على أنّ "حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تبقى متفرجة، ولا يمكن للمجلس النيابي أن يبقى دون تشريع لغاية انتخاب الرئيس، فهناك ضرورة في التشريع".

كانت هذه تفاصيل خبر الشامي: لا يمكن للمجلس النيابي أن يبقى دون تشريع لغاية انتخاب الرئيس فهناك ضرورة للتشريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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