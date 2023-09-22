أوضحت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، أنّ "بعض وسائل الاعلام نقلت أخبارًا منسوبة إلى مصادر في "حزب الله"، وتؤكد العلاقات الاعلامية مجددًا أنّه ليس لدينا مصادر في "حزب الله" ولا نعتمد هذا الاسلوب في تظهير مواقفنا السياسية، وبالتالي فإننا غير معنيين اطلاقًا بما يرد خارج إطار مواقفنا المعلنة والصريحة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": ليس لدينا مصادر ولا نعتمد هذا الاسلوب في تظهير مواقفنا السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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