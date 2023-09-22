ساترفيلد: نعلم العبء الذي يسببه تفاقم النازحين على لبنان لكن الحل يكمن بإعادة الاستقرار والحرية إلى سوريا

ذكر السفير الأميركي السابق في لبنان دايفيد ساترفيلد أنّ انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان "مشكلة لا تُحل عبر الولايات المتحدة الأميركية أو فرنسا أو أي دولة أجنبية"، مشيرًا إلى أنّ "المشكلة الأساسية غياب القرار اللبناني"، مؤكدًا أنّ على لبنان اتخاذ قراراته من أجل مؤسساته.

ولفت، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى "أننا نعلم العبء الذي سببه تفاقم النازحين السوريين على لبنان، لكن حلّه يكمن بإعادة الاستقرار والحرية في سوريا".