شكرا لقرائتكم خبر عن وارسو تطالب زيلينسكي بعدم «إهانة» البولنديين مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارسو- رويترز

طالب ماتيوش مورافيتسكي، رئيس الوزراء البولندي، الجمعة، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعدم «إهانة» البولنديين، مواصلاً لهجته الحادة تجاه كييف بعد أن سعى الرئيس البولندي إلى تهدئة خلاف محتدم حول واردات الحبوب.

وقررت بولندا، الأسبوع الماضي، تمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية ما أثر في العلاقة بين كييف وجارتها التي يُنظر إليها على أنها من أقوى حلفائها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط، العام الماضي.

وأغضب زيلينسكي الدول المجاورة لأوكرانيا حينما قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: إن كييف تعمل على الحفاظ على الطرق البرية لتصدير الحبوب، لكنه أضاف أن «المسرح السياسي» لواردات الحبوب لا يساعد سوى موسكو. وقال مورافيتسكي: «أنا أريد أن أخبر الرئيس زيلينسكي بألا يهين البولنديين مجدداً أبداً مثلما فعل في الآونة الأخيرة خلال خطابه في الأمم المتحدة».