شكرا لقرائتكم انفصاليو كاراباخ يسلمون أسلحتهم ويتفاوضون مع باكو للانسحاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الدفاع الروسية مساء الجمعة إن الانفصاليين الأرمن في ناغورنو كاراباخ بدأوا تسليم أسلحتهم وعتادهم العسكري تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.

وأضافت إن الجماعات المسلحة سلمت ست مركبات مدرعة وأكثر من 800 وحدة أسلحة صغيرة وخمسة آلاف طلقة ذخيرة.

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وذكرت الوزارة أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل مهامها في إقليم ناغورنو كاراباخ وأنها على اتصال دائم بأذربيجان والسكان الأرمن في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت حالتي انتهاك لوقف إطلاق النار منذ إعلان سريانه، وأضافت أنه لم تقع أي إصابات جرائها.

تأتي هذه الخطوة بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على الإقليم الذي كان على مدى عقود في قلب الصراع مع أرمينيا المجاورة.

وشنت أذربيجان يوم الثلاثاء عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المواقع الأرمنية، وطالبت الأرمن بإلقاء أسلحتهم وحل الحكومة الانفصالية.

وبعد يوم واحد، وافقت سلطات ناغورنو كاراباخ على المطالب، لكن المحادثات حول كيفية إعادة دمج الإقليم الانفصالي في أذربيجان لا تزال مستمرة.

في هذا السياق، أعلن الانفصاليون في ناغورنو كاراباخ الجمعة أنهم يتفاوضون مع باكو على سحب قواتهم.

رفع العلم الأرمني على طريق يؤدي من أرمينيا إلى ناغورنو كاراباخ

وأجرت أذربيجان الخميس جولة أولى من محادثات "إعادة الاندماج" مع الانفصاليين الأرمن عقب موافقتهم على إلقاء سلاحهم في مواجهة الهجوم العسكري الذي استمر يوماً كاملاً.

وقال الانفصاليون في بيان إنهم يجرون مفاوضات مع الجانب الأذربيجاني برعاية قوة حفظ السلام الروسية لتنظيم عملية انسحاب القوات وضمان عودة المواطنين الذين شردهم القتال إلى منازلهم.

وقال الانفصاليون إن الجانبين يناقشان إجراءات دخول المواطنين إلى ناغورنو كاراباخ والخروج منها، حيث يعيش نحو 120 ألف شخص من أصل أرمن.

وكانت منطقة ناغورنو كاراباخ في قلب الصراع لأكثر من ثلاثة عقود بين البلدين الخصمين في القوقاز أرمينيا وأذربيجان منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.