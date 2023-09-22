شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الإيطالي الأسبق جورجو نابوليتانو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الجمعة، إن الرئيس السابق جيورجيو نابوليتانو، الذي ساعد في قيادة بلاده خلال أزمة الديون في عام 2011، توفي عن عمر 98 عامًا.

وأعرب مكتب رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني، عن تعازي الحكومة الإيطالية لعائلة نابوليتانو.

رئاسة بارزة

رغم أن الرئاسة الإيطالية عادة ما تكون شرفية، لكن نابوليتانو استخدم صلاحياته في أواخر عام 2011 لدرء الأزمة، من خلال تعيين التكنوقراط السابق في المفوضية الأوروبية، ماريو مونتي، لقيادة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء، سيلفيو برلسكونين، في نزاع حول خفض الإنفاق.

ولا يزال خليفته، سيرجيو ماتاريلا، في المنصب وهو ثاني أطول رئيس بقاء في منصبه في تاريخ إيطاليا الحديث.