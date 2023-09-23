سلطات كندا أعلنت عن مساعدة لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار كندي خلال زيارة زيلينسكي

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة أوتاوا، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 650 مليون دولار كندي أيّ 452 مليون يورو.

وأعلن ترودو أمام البرلمان الكندي أن هذه المساعدات على ثلاث سنوات، ستشمل تسليم كييف حوالي 50 آلية مدرعة وتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات من طراز اف-16، مشيرًا إلى أنّ "التاريخ سيحكم علينا بناء على كيفية دفاعنا عن القيم الديمقراطية. وأوكرانيا على رأس الاولويات في هذا التحدي الكبير الذي نواجهه في القرن الحادي والعشرين".

ولفت إلى "أننا سنكون معكم ومع جميع أبطال هذه المعركة الباسلة طالما استلزم الأمر".

ومن المقرر أن يتوجه زيلينسكي لاحقا مع ترودو إلى تورونتو لعقد اجتماعات مع رجال اعمال وأعضاء من الجالية الأوكرانية الكندية.

ومع تراجع الاهتمام بالقضية الأوكرانية في صفوف الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية وعلامات التعب من هذه الحرب في أوروبا، ذكرت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند أنها تشعر بالقلق بشأن متانة الدعم لكييف.

وبلغ دعم كندا لأوكرانيا حتى الآن أكثر من 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 وأنظمة دفاع جوي ومدفعية والأسلحة المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار وغيرها من المعدات.