وفاة مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في بلدته طنبوريت

توفي المواطن (أ. م. س./19 عامًا) في حادث في بلدته طنبوريت، حيث كان يعمل على جرار زراعي في حقل زراعي في بلدته طنبوريت، عندما انقلب به وتوفي فورًا.
وحضرت إلى المكان الادلة الجنائية وفتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث.
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