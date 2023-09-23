الجيش: توقيف سوريَّين في منطقة المنارة لتأليفهما عصابة سرقة سيارات

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، أنّ "بتاريخ 22 / 9 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المنارة- بيروت السوريَّين (ف.ك.) وابنه (م.ك.) لتأليفهما عصابة سرقة سيارات، إضافة إلى تجولهما من دون أوراق ثبوتية".

هذا، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.