عمرو أديب: المعارضة قررت ألا تقف مع مرشح بعينه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

انتقد الإعلامي عمرو أديب المعارضة المصرية في تعاملها مع مرشحي الرئاسة المحتملين المحسوبين على أحزابها.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن المعارضة قررت ألا تقف مع مرشح بعينه، وبالتالي سيحدث تفتيت للأصوات بين فريد زهران وجميلة إسماعيل وأحمد طنطاوي.

وأضاف مقدم الحكاية: "المعارضة نفسها بتشكك في المرشحين اللي جايين من بينهم سواء زهران أوجميلة أو طنطاوي".. وفيه اتهامات بالخيانة بينهم، متابعًا: أنصار الرئيس السيسي لن يكونوا في حاجة لبذل مجهود أو تعب لتشويه مرشحي المعارضة.

ورفض الإعلامي عمرو أديب، مشاركة جماعة الإخوان في الحياة السياسية بأي حال من الأحوال، قائلًا: "حضور الإخوان أمر غير مطروح إطلاقا، والمواطن مستعد يعدي أي حاجة إلا وجودهم في المشهد"، داعيا لغلق صفحة الجماعة للأبد.