رئيس الوزراء العراقي دعا إلى إقامة تجمع يضم العراق وإيران ودول مجلس التعاون الخليجي لإدارة المياه

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إقامة تجمع يضم دول شواطئ الخليج لإدارة المياه، مؤكدا احتفاظ بلاده بحقها لردع أي انتهاك للسيادة العراقية.

ولفت إلى أنّ "منطقتنا وبلادنا على وجه الخصوص، تتعرض لوطأة الجفاف، ولا يجب أن يترك مهد الحضارة ليموت عطشا"، مشيرًا إلى أنّ "العراق يعمل ويدعو إلى بذل المزيد من الجهود مع الدول المعنية، لتشكيل تكتل تفاوضي ضمن اتفاقية المناخ".

وأوضح أنّ "الكارثة ستكون أشد على العراق ودول المنطقة مع ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة"، كما دعا إلى "إقامة تجمع يضم دول شواطئ الخليج من العراق وإيران ودول مجلس التعاون لإدارة المياه".

من جهة أخرى، أكد السوداني احتفاظ بلاده بحقها لردع أي انتهاك للسيادة العراقية، لافتًا إلى "أننا حرصنا على بناء سياسة خارجية متوازنة ترتكز على تقريب وجهات النظر ومبدأ الاحترام المتبادل"، مشددًا على التزام بلاده "بمبادئ القانون الدولي ولا سيما مع دول الجوار ونرفض التدخل بشؤون بلدنا الداخلية وتحت أي ذريعة كانت، ونطالب الجميع باحترام سيادة العراق وسلامة أراضية".

إلى ذلك، جدد رئيس الوزراء العراقي، تأييد بلاده للحق الفلسطيني، وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.