«حرب روسيا أوكرانيا» .. عزل زيلينسكي قريبا من السلطة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن مستقبل فلاديمير زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا غير واضح بسبب سلسلة الهزائم الخطيرة على الجبهة وخراب البلاد.

وقال ريتر: "مستقبله السياسي موضع تساؤل كبير. لقد هُزم الجيش الأوكراني في ساحة المعركة. والسؤال الآن ليس متى سيبدأ انهيار القوات الأوكرانية، هذا سيحدث عاجلا أم آجلا.الشيء الرئيسي هو متى ستسقط الحكومة الأوكرانية".

ونوه بأنه من الممكن أن يتم عزل زيلينسكي قريبا من السلطة.

وأكد أن القوات الأوكرانية فقدت تحت قيادته نحو 400 ألف عسكري وعددا كبيرا من الأسلحة الغربية.

وأضاف: "أعتقد أن مستقبله قاتم للغاية".