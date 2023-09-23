شكرا لقرائتكم خبر عن قوات كاراباخ الأرمينية تبدأ بتسليم أسلحتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، إن قوات كاراباخ الأرمينية بدأت بتسليم أسلحتها وعتادها العسكري تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.

وفي المقابل، قال حكمت حاجييف، مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان، إن باكو ستضمن أن يتمكن المدنيون من السفر بأمان على الطريق المؤدي إلى أرمينيا من ناغورنو كاراباخ. وأضاف حاجييف: «حتى في ما يتعلق بالعسكريين والمقاتلين السابقين، إذا كان من الممكن تصنيفهم بهذه الطريقة، فإننا نعتزم إصدار عفو». بينما تظاهر مناهضون للحكومة في شوارع يريفان، عاصمة أرمينيا، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على كيفية تعامل الحكومة مع الأزمة في ناغورنو كاراباخ.