شكرا لقرائتكم خبر مخطط حوثي لإحداث فوضى في عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر إعالمية أن ميليشيات الحوثي دعمت خاليا تابعة لها في العاصمة عدن لإحداث الفوضى وتخفيف الضغط عـن الاحتقان الذي تعيشه صنعاء اليمنية.

وأضافـت المصـادر أن الميليشـيات تهدف إلـى إحـداث فوضى في عـدن وزعزعـة الأمن والاستقرار تحت عدة مسـميات بهدف إشعال صدام بين الشعب والانتقالي وإضعافه، إضافة إلـى إحراج الحكومـة وطردها.

وقـال مصدر أمني »إن التحـركات مرصودة وسـيتم التعامل معها وفق القانون«، مؤكدا أن الأمن والاستقرار في المدينة حـق من حقوق المواطنين ولن نسمح بإحداث فوضى وإضافة معانـاة أخرى إلـى جانب الوضـع الاقتصادي والكهرباء.

من جهته، أكد المبعوث األمريكي الخاص إلى اليمن تيـم ليندركينغ، أن هناك تقدما ملموسـا في الوصـول لحل الازمةاليمنيـة، لكنه حذر مـن تحديد الامر بإطـار زمني للتوصل لحل نهائي.

وأشار ليندركينغ في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، إلى أنه لن يكون هناك ضمانات لالتزام الاطراف بهـذا الاتفاق، مشـيرا إلى أن أطراف النزاع ستكون مسـؤولة عن الالتزامات

التـي تتعهد بها«، وأضاف »هنـاك تعاون كبير بيـن دول الخليج والولايات المتحدة لحل الأزمة اليمنية كأولوية.

أما بشـأن حالة الوضع الانساني في اليمن، أكد ليندركينغ أن الوضعالانساني ما يزال سيئا في اليمن رغم التقدم الإيجابي في المفاوضات.

على صعيـد مختلـف، أكد رئيـس المجلس الرئاسـية اليمنـي الدكتـور رشـاد العليمي أن الميليشـيات حولت القطـاع المصرفي اليمني لشـبكة غسـيل أمـوال، وقـال في كلمتـه أمام الجمعيـة العامة لألمم المتحدة القوى الكبرى باسـتطاعتها مواجهة مهندسي الانقلابات بكل مكان.

وأضاف أمامنا طريق مضمون للسلام هو اسـتعادة الثقة بالشـرعية اليمنية، وعدم تكرار جـوالت الحرب هو جوهر السلام المطلوب.

وأردف العليمـي قائلا الحوثـي تنصل من كافة الاتفاقيات السـابقة فالميليشيات الحوثية تنظـر لعـروض السلام كبالونـات اختبـار، وواصـل كلمتـه قائال »ملف السلام في اليمن ظل يراوح مكانه رغم تنازالت الحكومة و شهدنا تحوال تاريخيا بإعادة ترتيب مؤسسـات الدولة اليمنية.