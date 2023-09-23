شكرا لقرائتكم خبر جنوب أفريقيا تعفي الفلسطينيين من تأشيرة الدخول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، أن جنوب أفريقيا أعفت جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول المسـبقة.

وذكرت الوزارة فـي بيان أنه بموجب القـرار سـيتم منح المواطنين الفلسـطينيين تأشـيرات دخول فـي كل المطـارات والموانئ والمعابـر الحدودية لجنوب أفريقيا، لــ90 يوما، دون الحاجة إلصدار تأشـيرات من سـفارات جنوب أفريقيا ابتداء من 18 سـبتمبر الجاري.

وعقـب وزير الخارجية ريـاض المالكي، بأن قرار جنوب أفريقيا الـذي تم بناء على طلب فلسـطيني يمثل رسـالة تضامنية جديدة لصالح القضية الفلسطينية«. وأضاف، بأنه »تجسيد لمبادئ السياسة الخارجية الجنوب أفريقية، المساندة للشعوب التي تعاني من الاستعمار.