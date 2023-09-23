«الخنساء» تشهد أول لقاء للرئيس السوري بالصين

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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شـينخوا، أن الرئيس الصيني شـي جيـن بينـغ التقـى نظيره السـوري بشـار الاسد في هانغتشـو، المدينة الملقبـة في كتـب الرحلات العربية بـالخنساء.
وبدأ الرئيس السوري الخميس، أول زيارة رسـمية للصين منذ حوالي 2 عامـا، على أمل الارتقاء في العالقات الثنائية إلى مسـتوى جديـد، وفقا لبكيـن، كما سـيحضر حفـل افتتاح دورة الالعاب الاسيوية الــ19 في هانغجو اليوم السـبت.
وفي السـياق، ذكرت وسائل إعالم رسمية أن شي والاسد التقيا بالمدينة الواقعـة في شـرق الصيـن بعد ظهر أمس.
ووفـق وكالـة الانباء السـورية الرسـمية، جرى بحضور الرئيسـين توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي السـوري الصينـي.
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