اندلاع حريق في مصفاة نفط بميناء الأحمدي بالكويت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اندلع حريق في أحد خطوط مصافي النفط الكويتية التابعة لـ شركة البترول الوطنية الكويتية، وجار التعامل مع الحريق وتحديد ملابسات الحادث وحصر الخسائر الناتجة عنه.

وقال الناطق الرسمي عن شركة البترول الوطنية الكويتية نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود غانم العتيبي: وقع قبل قليل حريق في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي، وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل فور توفرها.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي عن شركة البترول الوطنية الكويتية نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود غانم العتيبي، وقوع حريق محدود في أحد الخطوط في مصفاة ميناء الأحمدي وجارٍ التعامل مع الحريق حسب الإجراءات المتبعة في الشركة وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل عند توافرها.

وقال المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية في تعليق له عبر موقع التواصل الاجتماعي x: يتم حاليا التعامل مع حريق محدود اندلع في أحد خطوط مصفاة نفط ميناء الأحمدي.