الكويت.. إخماد حريق في مصفاة ميناء الأحمدي دون وقوع إصابات أو تأثر الإنتاج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية مساء الجمعة السيطرة الكاملة على حريق اندلع في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي من دون وقوع إصابات بشرية أو تأثر عمليات الإنتاج أو التصدير.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود الناطق باسم البترول الوطنية غانم العتيبي قوله إن حريقا اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي وذلك في الساعة الـ37ر8 من مساء الجمعة.

وأضاف العتيبي أن فرق الإطفاء التابعة للشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، مؤكدا أن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء هذا الحريق وأنها استمرت وفق برنامجها المعتاد.

وأشاد بدور رجال الإطفاء في الشركة والعاملين في مختلف فرق المصفاة الذين نجحوا في السيطرة على الحريق في وقت قياسي بكل كفاءة واحترافية.