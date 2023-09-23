الرئيس المكسيكي يعتزم طلب المساعدة من بايدن في مجال مكافحة الهجرة

أعلنت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا ان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور طلب "المساعدة" من نظيره الأميركي جو بايدن، خلال اجتماع مقبل في واشنطن سيخصص للبحث في أزمة الهجرة التي تشهدها بلاده.

واكدت انه "من الممكن أن يتم هذا اللقاء بين رئيسي الدولتين على هامش قمة تعقد في العاصمة الفدرالية للولايات المتحدة في 3 تشرين الثاني بين زعماء أميركا اللاتينية".

ويعتزم لوبيز أوبرادور التحدث مع بايدن بشأن "السبل القانونية" التي تسمح بتقييم الحالة الإنسانية ووضع مئات آلاف المهاجرين الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة انطلاقا من المكسيك.