انت الان تتابع خبر رونالدو يرد على المشككين بعد الثنائية امام الأهلي السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كريستيانو بعد المباراة: "لعبنا مباراة جيدة، نحن سعداء بهذه النتيجة، كنا نعلم أننا سنواجه منافسا قويا ورائعا، الجمهور ساعدنا".

وأضاف: "أستمتع بكرة القدم، والأهم فوز الفريق بالنسبة لي، ما زالت لدي الرغبة بتقديم المزيد وتسجيل الأهداف".



وتابع هداف الدوري السعودي: "لم أنته بعد، ما زلت أسجل وأنتصر، وسأواصل اللعب حتى أشعر بأن ساقي تخبرني بأنني انتهيت".

وبسؤاله عن اليوم الوطني السعودي، قال رونالدو: "أعتبر نفسي واحدًا من الشعب السعودي، أحببت هذا البلد، الناس طيبون هنا".

وختم نجم النصر: "كما قلت من قبل هذا بلد رائع، والدوري الآن أصبح على أعلى مستوى في ظل امتلاكه مجموعة رائعة من اللاعبين، وكرة القدم في تطور مستمر، والشعب السعودي المذهل يستحق ذلك".

وسجل رونالدو هدفين وسجل زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفين، ليفوز النصر 4/3 على الأهلي في مباراة مثيرة.

وبات رصيد رونالدو 9 أهداف يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري السعودي، بفارق 3 أهداف عن البرازيلي مالكون نجم الهلال.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 15 نقطة في المركز الخامس مع الأهلي.

وانضم رونالدو لنادي النصر في يناير 2023 في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ووقع النجم البرتغالي مع النصر عقدا حتى يونيو 2025.

ووصل رونالدو إلى 29 مساهمة حتى الآن في الدوري السعودي، إذ سجل 23 هدفا وصنع 6.

