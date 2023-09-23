شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الحوار الوطنى": تعليق الجلسات تأكيد على الوقوف فى مسافة واحدة من مرشحى الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إسماعيل الشرقاوي، المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن تعليق جلسات الحوار الوطني جاء تأكيدًا على وقوف جميع مؤسسات الدولة في مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما أكدت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، لأن نزاهة الانتخابات لا تكن فقط في صندوق الانتخابات ولكن في أن تترك الدولة الفرصة لجميع المرشحين لعرض برامجهم والتعامل والتفاعل مع الشارع المصري.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت بذل جميع أعضاء الحوار الوطني، جهد كبير للخروج بتوصيات ومخرجات تم رفع جزء منها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأخذ بعد ذلك طريقها سواء التشريعي أو التنفيذي لتحقيق ما يخدم مصالح المواطن المصري، موضحا أن الحوار الوطني كان شاهد حقيقي على التنمية السياسية في الشارع المصري.

وأضاف أن لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، ناقشت مجموعة كبيرة من القضايا والإشكاليات التي تواجه الفلاح المصري والمستثمر الزراعي وتم الخروج ببعض التوصيات التي تم رفعها إلى الرئيس والتي في طريقها إلى التنفيذ، مؤكدا أن الحوار سيتأنف جلساته بعد الانتخابات الرئاسية التي نرى أنها فرصة حقيقية للمستقبل حتى يعود بعد ذلك الحوار لتأدية دوره في كافة مهامه على رأسها البحث عن حياة أفضل المواطن المصري.