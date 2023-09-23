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خليل حرفوش طالب مجموعة الاتحاد الأوروبي بدعم النازحين في بلادهم

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شارك رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش في مؤتمر دولي في مرسيليا من تنظيم منطقة جنوب فرنسا حيث كان له كلمة تطرق فيها الى المشاكل البيئية في منطقة الشرق الأوسط وطرح مشكلة النزوح السوري في حضور وزراء من بلاد البحر المتوسط ونواب أوروبيين وفرنسيين وحشد من المنظمات الدولية.

واكد حرفوش ان "لبنان المدمّر إقتصادياً يعاني من النازحين السوريين وعلى مجموعة الاتحاد الأوروبي أن تغيّر موقفها وتدعم عودتهم إلى بلادهم وتقدّم لهم المساعدات هناك".

كما كان هنالك لقاءات مع رئيس المنطقة Renaud Muselier ومنطقة توسكان الإيطالية بالإضافة الى اجتماعات عمل جانبية للبحث في سبل التعاون لتعزيز صمود لبنان ومنطقة جزين بصورة خاصة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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