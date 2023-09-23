سقوط تسعة قتلى إثر استهداف مسلحين لحافلة في شمال غانا

قُتل تسعة أشخاص، معظمهم من النساء، بعدما أطلق مسلحون النار على حافلة بمنطقة شمال غانا التي تشهد توترات عرقية ومخاوف بشأن عنف لجماعات إسلامية متطرفة عبر الحدود في بوركينا فاسو.

وشكّلت النساء معظم ركاب الحافلة التي استهدفها الهجوم الخميس وكنّ في طريقهن إلى سوق محلي بمرافقة من الشرطة بسبب ما تشهده منطقة بوسيغا من توترات بالقرب من منطقة باوكو المضطربة في المنطقة الشرقية العليا في غانا.

واكد رئيس بلدية منطقة بوسيغا زوبيرو عبدلاي لوكالة فرانس برس إن الضحايا التسعة قتلوا بأعيرة نارية عندما تعرضت حافلتهم لكمين قرب غابة نائية قريبة من الحدود مع كل من بوركينا فاسو وتوغو.

وأوضح أن "معظم ركاب السيارة كانوا من النساء وكانت ترافقها الشرطة بسبب الوضع المضطرب في باوكو".