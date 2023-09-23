شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أمريكي ياباني كوري بشأن تعاون عسكري بين موسكو وبيونغ يانغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول: (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ووزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا عبروا عن «قلق بالغ» إزاء النقاش الذي دار بين روسيا وكوريا الشمالية بشأن التعاون العسكري بينهما والذي شمل صفقات أسلحة محتملة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الوزراء الثلاثة اتفقوا خلال اجتماع قصير الجمعة، على الرد بحزم على أي أعمال تهدد الأمن الإقليمي في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيارة لروسيا استمرت أسبوعاً ناقش خلالها التعاون العسكري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعبّر المسؤولون الأمريكيون والكوريون الجنوبيون عن قلقهم من أن تكون القمة قد استهدفت السماح لروسيا بالحصول على ذخيرة من كوريا الشمالية لتكملة مخزونها المتضائل لحربها في أوكرانيا.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأربعاء، إنه إذا ساعدت روسيا كوريا الشمالية على تعزيز برامجها للأسلحة مقابل مساعدتها في حربها في أوكرانيا، فسيكون ذلك «استفزازاً مباشراً» وإن سيؤول وحلفاءها لن يقفوا موقف المتفرج.