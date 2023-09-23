الجيش: تمرين الرماية المشتركة "العاصفة الفولاذية" في الناقورة

اعلنت قيادة الجيش في بيان "تنفيذ تمرين الرماية المشتركة "العاصفة الفولاذية" STEEL STORM بمشاركة وحدات من الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان. تخلل التمرين رماية بالذخيرة الحيّة باتجاه البحر في حقل الرماية الموقت في الناقورة".

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