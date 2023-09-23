انت الان تتابع خبر جورجينا رودريغز تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ 93 (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، في مقطع فيديو شاركه حساب قناة عمان الرسمية على إنستغرام Amman Tv Official، تظهر جورجينا وهي تستنشق البخور العربي، ثم تطلب احتساء القهوة.

وأشاد الجمهور بجمال جورجينا، وباحترامها هي وحبيبها لمناسبات السعودية.



لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تظهر خلالها جورجينا رودريغيز، وهي ترتدي العباءة العربية التقليدية، فقد ارتدتها لأول مرة في أحد ملاعب قطر أثناء فعاليات كأس العالم الماضي، وذلك أثناء استضافة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا لجورجينا وأبناء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء إحدى مباريات كأس العالم الذي أقيم في قطر.

وكان قد شارك كريستيانو رونالدو في احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي، حيث انضم لزملائه في فريق النصر الذين ارتدوا جميعاً الجلباب والعباءة السعودي وأدوا رقصة العرضة.

