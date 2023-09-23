انت الان تتابع خبر مشاهد من مراسيم إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري في سامراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت "العتبة العسكرية" الأسبوع الماضي في بيانٍ عن "بدء كوادرها الفنية من خدام العتبة بنشر معالم الحزن واللافتات السوداء التي خُطت عليها عبارة الحزن والأسى، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإحياء ذكرى شهادة الإمام العسكري (عليه السلام)، الموافق للثامن من شهر ربيع الأول الجاري".وتشهد مدينة سامراء المقدسة منذ عدة أيام، توافداً لحشود كبيرة من الزائرين ومواكب خدمية لإحياء هذه المناسبة، عند مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) لتقديم العزاء.

ويوم أمس الجمعة، أعلن مسؤول موكب العتبة العلوية المقدسة المركزي الموفد لسامراء المباشرة بتقديم خدمات الضيافة للزائرين الوافدين للعتبة العسكرية المقدسة لإحياء ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام).