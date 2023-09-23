انت الان تتابع خبر اعتقال متهم سرق 100 مليون دينار من داخل منزل في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد أن استخبرت مفارز قسم مكافحة الإجرام في البصرة بحصول حادث سرقة ١٠٠ مليون دينار ومسبحات وخواتم فضية من دار في أحد أحياء قضاء شط العرب".

واضافت ان "المفارز شرعت بجمع المعلومات الكافية ليتم التوصل الى المتهم وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته جميع المسروقات".



وأشارت الى انه "بعد التعمق معه بالتحقيق ومواجهته بالأدلة اعترف صراحة بقيامه بسرقة الدار".