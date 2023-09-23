انت الان تتابع خبر طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة.. أجواء صافية وتذبذب بدرجات الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحالة الجوية لهذا اليوم السبت، الطقس فيه سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مبينة أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وصلاح الدين وديالى 43، وكركوك والموصل 41، وكربلاء المقدسة وواسط 44، والنجف الأشرف 45، والبصرة 46".وأضافت أن "غداً الأحد، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئي ليلاً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

وأشارت الهيئة إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأوضحت أن "طقس الثلاثاء القادم في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً وأحياناً يكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

ولفتت الهيئة إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء القادم، سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

