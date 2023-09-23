نظرة مستقبلية لتبعات إغلاق الحكومة الفيدرالية

هدد اتجاه الحكومة الفيدرالية نحو الإغلاق، بتعطيل عديد من الخدمات، والتي قد توقف رواتب الملايين من الموظفين الفيدراليين، بمن في ذلك أعضاء الجيش.

ويؤدي الجمهوريون في مجلس النواب، الذين تغذيهم مطالب اليمين المتشدد بتخفيضات كبيرة، إلى فرض مواجهة بشأن الإنفاق الفيدرالي.

فيما يلي نظرة على ما سيحدث في المستقبل إذا أغلقت الحكومة أبوابها في الأول من أكتوبر.

ما هو الإغلاق؟

يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونجرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل التي يوقعها الرئيس ليصبح قانونًا.

ومن المفترض أن يقوم المشرعون بتمرير 12 مشروع قانون إنفاق مختلفًا لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتًا طويلاً. وغالبًا ما يلجأون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر أو CR، للسماح للحكومة بمواصلة العمل.

وعندما لا يتم سن أي تشريع للتمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الضرورية ولن ترسل شيكات الرواتب طالما استمر الإغلاق.

متى يبدأ؟

وينتهي التمويل الحكومي في الأول من أكتوبر، وهو بداية السنة المالية الفيدرالية.

وسيبدأ الإغلاق فعليًا في الساعة 12:01 صباحًا إذا لم يتمكن الكونجرس من تمرير خطة التمويل التي يوقعها الرئيس لتصبح قانونًا.

ومن المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستمر فيها الإغلاق.

ومع انقسام الكونجرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، وسعي المحافظين اليمينيين المتشددين بزعامة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى استخدام الإغلاق كوسيلة لخفض الإنفاق، يستعد كثيرون لتوقف قد يستمر لأسابيع.

من المتأثر؟

ويواجه ملايين العمال الفيدراليين رواتب متأخرة عندما تغلق الحكومة أبوابها، بما في ذلك عديد من الأفراد العسكريين البالغ عددهم نحو مليوني شخص وأكثر من مليوني عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.

ويتمركز ما يقرب من 60% من العاملين الفيدراليين في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.

وقد يكون للإغلاق آثار بعيدة المدى على الخدمات الحكومية.

وقد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يوميًا في حالة الإغلاق، وفقًا لجمعية صناعة السفر الأمريكية.

ويحذر المشرعون أيضًا من أن الإغلاق قد يؤدي إلى زعزعة الأسواق المالية. وقد قدر بنك جولدمان ساكس أن الإغلاق من شأنه أن يقلل النمو الاقتصادي بنسبة 0.2% في كل أسبوع يستمر فيه، لكن النمو سوف ينتعش بعد إعادة فتح الحكومة.

هل تكرر؟

وقبل الثمانينيات، لم تؤد الهفوات في التمويل الحكومي إلى إغلاق العمليات الحكومية بشكل كبير. لكن المدعي العام الأمريكي آنذاك بنجامين سيفيليتي، قال في سلسلة من الآراء القانونية في عامي 1980 و1981، إن الوكالات الحكومية لا يمكنها العمل بشكل قانوني أثناء فجوة التمويل.

ومنذ ذلك الحين، عمل المسؤولون الفيدراليون بموجب تفاهم يمكنهم من خلاله تقديم استثناءات للوظائف "الضرورية" للسلامة العامة والواجبات الدستورية.

ومنذ عام 1976، كانت هناك 22 فجوة في التمويل، أدت 10 منها إلى منح العمال إجازة. لكن معظم عمليات الإغلاق الكبيرة حدثت منذ رئاسة بيل كلينتون، عندما طالب رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت جينجريتش وأغلبيته المحافظة في مجلس النواب بتخفيض الميزانية.

وحدث أطول إغلاق حكومي بين عامي 2018 و2019 عندما دخل الرئيس الأمريكي آنذاك ترمب والديمقراطيون في الكونجرس في مواجهة بشأن طلبه تمويل الجدار الحدودي. واستمر التعطيل 35 يومًا، خلال موسم العطلات، ولكنه كان أيضًا مجرد إغلاق جزئي للحكومة لأن الكونجرس أقر بعض مشاريع قوانين المخصصات لتمويل أجزاء من الحكومة.

كيفية الإنهاء

يعد إنهاء الإغلاق من مسؤولية الكونجرس لتمويل الحكومة. ويتعين على مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على تمويل الحكومة بطريقة ما، ويتعين على الرئيس التوقيع على التشريع ليصبح قانونا.

لكن الجمهوريين يقولون، إن أي مشروع قانون مؤقت لا يمثل بداية جيدة بالنسبة لهم. ويضغطون من أجل إبقاء الحكومة مغلقة حتى يتفاوض الكونجرس على جميع مشاريع القوانين الـ12 التي تمول الحكومة، وهي مهمة شاقة.

ويحث ترمب، وهو أكبر منافس لبايدن قبل انتخابات 2024، المتشددين الجمهوريين.

وإذا نجحوا، فقد يستمر الإغلاق لأسابيع، وربما لفترة أطول.