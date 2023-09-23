غوتيريش يتعهد بتجديد هدنة اليمن

تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ‏بتسخير كافة الجهود لتجديد الهدنة في اليمن ‏واستئناف العملية السياسية وتمكين اليمنيين من بناء ‏دولتهم القائمة على الشراكة واحترام حقوق الإنسان.

وجدد، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، خلال لقاء في نيويورك مع رئيس ‏مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التزام ‏المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة والحكومة في ‏اليمن.‏

‏ من جهته أكد الرئيس اليمني، انفتاح الحكومة في ‏بلاده على مختلف المبادرات المجسدة لمرجعيات ‏الحل الشامل المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، ‏وخصوصاً قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى جهود الوساطة الحميدة التي ‏تقودها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من ‏أجل تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية تحت رعاية ‏الأمم المتحدة.‏

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