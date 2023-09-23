وزير خارجية المجر يدعو السياسيين الغربيين إلى الاجتماع مع نظيره الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ)

أجرى وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو محادثات مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واقترح أن يقوم الآخرون بذلك أيضا.

ونقلت وكالة أنباء المجر "إم.تي.آي" عن سيارتو قوله مساء أمس الجمعة "سيكون من الجيد أن يفعل السياسيون الغربيون الآخرون نفس الشيء".

وأضاف "عندئذ، سيكون هناك أمل أكبر في إنهاء الحرب في أوكرانيا".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم السبت عن سيارتو قوله للافروف "لا أعتقد أن المزيد من حزم العقوبات(من قبل الاتحاد الأوروبي) ضرورية".

وكما نقلت الوكالة عن سيارتو قوله "المحادثات بشأن العقوبات دائما ما تكون عاطفية وسياسية وأيديولوجية".

وأضاف أن أوروبا عانت من أضرار العقوبات أكثر من روسيا.

وكان سيارتو السياسي الوحيد من دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، الذي أجرى محادثات دبلوماسية مع لافروف، في نيويورك، خلال الاجتماع السنوي للأمم المتحدة.

وفي عهد رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، تحافظ المجر على علاقات جيدة مع موسكو، على الرغم من الغزو الروسي واسع النطاق على أوكرانيا.