شكرا لقرائتكم خبر عن نواب عن حزب حماة الوطن بسوهاج: نؤيد الرئيس السيسي لمواصلة التنمية والبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، ومستشار رئيس الحزب، إن الحزب سيطلق مؤتمرا جماهيريا مساء اليوم داخل محافظة سوهاج من أجل دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت مستشار رئيس حزب حماة الوطن في بيان لها اليوم، بأن الحزب يحرص على الوصول إلى القاعدة العريضة من المواطنين وخاصة الشباب من أجل تعريفهم بالإنجازات والمشروعات القومية التي تم انجازها على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في كافة المجالات، مؤكدة بأن المؤتمر الذي ينظم اليوم يأتي في إطار خطة الحزب لإقامة عدد من المؤتمرات الجماهيرية داخل عدد من القرى والنجوع والمحافظات لدعم الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات المقبلة.

وأشارت إلى أن تأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لا يأتي من فراغ وإنما لمواصلة عملية التنمية والبناء في جميع المجالات، وإقامة دعائم الجمهورية الجديدة، فضلا عن بذل الرئيس لجهد كبير من أجل الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، حيث نرى حجم الجهد والإخلاص في العمل لرفع شأن الوطن.

واختتمت حديثها بأن حجم الإنجازات والمشروعات القومية التي حدثت في كافة القطاعات خلال 10 سنوات الماضية لم تحدث من قبل في تاريخ مصر، ولذلك فإن تأييد حزب " حماة الوطن" للرئيس السيسي يعد انطلاقا للمسئولية الوطنية التي تقع على عاتقه كحزب سياسى مصري يدرك حجم التحديات التي تواجه العالم من أزمة اقتصادية وغيرها من التحديات.