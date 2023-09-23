التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، نائب رئيس كتلة "Reconquête" الفرنسية في البرلمان الاوروبي نيكولا بِي مع وفد مرافق، حيث جرى البحث في الأوضاع اللبنانية عامة وفي أوضاع المسيحيين في لبنان والشرق.
وأكّد باسيل للوفد الأوروبي أنّ المسيحيين في لبنان والمنطقة هم أهل الأرض ومتجدرون فيها وما يعنيهم هو أن يطبقوا الرسالة التي وجدوا لأجلها، والقائمة على التواصل والتعاون مع جميع ابناء المنطقة".
بدوره أكّد النائب الأوروبي "ضرورة أن تدعم أوروبا وفرنسا استقرار لبنان معتبرا ان النزوح بات يشكل خطرا وجوديًا على هذا البلد وعامل عدم استقرار يهدد أوروبا".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب من كتلة فرنسية بالبرلمان الأوروبي التقى باسيل: النزوح خطر وجودي على لبنان ويهدد أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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