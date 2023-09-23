اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة: نشجب طبع كتاب تربية مدنية على غلافه علم كيان العدو

شجب "اتحاد لجان الاهل وأولياء الامور في المدارس الخاصة"، في بيان، "ما اقترفته إحدى دور النشر من طبع لكتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية الموحّد وطنيًا وعلى غلافه يظهر علم كيان العدو الصهيوني"، معتبرًا هذا الفعل "غير مسؤول، عبر تصميم غلافٍ لا يتوافق لا مع القوانين اللبنانية ولا مع مشاعر الشعب اللبناني وتضحياته".
وطالب الاتحاد القضاء باتخاذ "الاجراءات القانونية اللازمة بحق ادارة الدار والتحقيق معها، وكذلك تكليف من يلزم لسحب كل النسخ من الاسواق وتلفها.
كما شدد الاتحاد على "ضرورة قيام كل من المركز التربوي للبحوث ووزارة التربية الوطنية بملاحقة الموضوع حتى النهاية والتشدد في محاسبة المخالفين حتى لا يتكرر الخرق الفاضح للقوانين".
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