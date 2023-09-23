شكرا لقرائتكم تحطم طائرة شحن روسية قرب مطار غاوا العسكري في مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر العربية أن طائرة شحن تابعة لمجموعة فاغنر الروسية تحطمت أثناء هبوطها في مطار مدينة غاو شمال مالي صباح اليوم السبت، بينما نفت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة أن تكون الطائرة تابعة لها.

وقالت المصادر إن الطائرة سقطت قرب معسكر كورغوسو بمدينة غاو شمال مالي، ولم يتضح على الفور مصير من كان على متنها.

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ورجحت المصادر أن تكون الطائرة تابعة لسلاح الجو الروسي، وهي من طراز "إليوشن إي إل 76".

وقالت تقارير أولية إن الطائرة تابعة لـ"فاغنر"، إلا أن المجموعة نفت سريعا أن تكون الطائرة تابعة لها.

كما نفت "فاغنر" عبر حسابات مقربة لها على "تليغرام"، أن يكون أحد مقاتليها على متن الطائرة.