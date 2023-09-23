انت الان تتابع خبر السوداني يختتم زيارة نيويورك.. هذا ما تضمنته والان مع التفاصيل
■ إلقاء كلمة العراق في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين.
■ إلقاء كلمة في قمة أهداف التنمية المستدامة.
■ لقاء المستشار الألماني.
■ لقاء رئيس الوزراء الإسباني.
■ لقاء رئيس الوزراء الهولندي.
■ لقاء رئيس دولة بلغاريا.
■ لقاء رئيس وزراء مملكة النرويج.
■ لقاء رئيس جمهورية قبرص.
■ لقاء رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.
■ لقاء رئيس الوزراء الماليزي.
■ لقاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
■ لقاء رئيس الوزراء اللبناني.
■ لقاء رئيس الوزراء الكويتي.
■ لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
■ لقاء نائب رئيس الوزراء البريطاني.
■ لقاء وزير الخارجية الأمريكي.
■ لقاء وكيل وزير الخزانة الأمريكية.
■ لقاء الأمين العام للأمم المتحدة.
■ لقاء مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
■ لقاء الأمين العام لحلف الناتو.
■ لقاء مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
■لقاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)
■ لقاء رؤساء وممثلي شركات جنرال إلكتريك ومجموعة هانيويل التكنولوجية المتعددة الجنسيات وشركة كوفينكن للمحاماة الأمريكية.
■ لقاء وندوة حوارية مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بحضور رجال أعمال ومستثمرين.
■ جلسة حوارية في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي.
■ ندوة حوارية أقامتها مؤسستا المونيتور وسيمافور الأمريكيتان.
■ مجموعة من المقابلات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.
■ إصدار بيان مشترك مع رئيس الوزراء الماليزي بشأن مكافحة الإسلاموفوبيا".