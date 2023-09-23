انت الان تتابع خبر السوداني يختتم زيارة نيويورك.. هذا ما تضمنته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "عاد إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته إلى نيويورك التي تضمنت:

■ إلقاء كلمة العراق في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين.



■ إلقاء كلمة في قمة أهداف التنمية المستدامة.

■ لقاء المستشار الألماني.

■ لقاء رئيس الوزراء الإسباني.

■ لقاء رئيس الوزراء الهولندي.

■ لقاء رئيس دولة بلغاريا.

■ لقاء رئيس وزراء مملكة النرويج.

■ لقاء رئيس جمهورية قبرص.

■ لقاء رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

■ لقاء رئيس الوزراء الماليزي.

■ لقاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

■ لقاء رئيس الوزراء اللبناني.

■ لقاء رئيس الوزراء الكويتي.

■ لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

■ لقاء نائب رئيس الوزراء البريطاني.

■ لقاء وزير الخارجية الأمريكي.

■ لقاء وكيل وزير الخزانة الأمريكية.

■ لقاء الأمين العام للأمم المتحدة.

■ لقاء مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

■ لقاء الأمين العام لحلف الناتو.

■ لقاء مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

■لقاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)

■ لقاء رؤساء وممثلي شركات جنرال إلكتريك ومجموعة هانيويل التكنولوجية المتعددة الجنسيات وشركة كوفينكن للمحاماة الأمريكية.

■ لقاء وندوة حوارية مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بحضور رجال أعمال ومستثمرين.

■ جلسة حوارية في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي.

■ ندوة حوارية أقامتها مؤسستا المونيتور وسيمافور الأمريكيتان.

■ مجموعة من المقابلات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.

■ إصدار بيان مشترك مع رئيس الوزراء الماليزي بشأن مكافحة الإسلاموفوبيا".

