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زلزال قوي يهز تركيا

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بغداد - ياسين صفوان - وأفادت المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، بأنه تم تسجيل الزلزال في منطقة غوكسون بالولاية عند الساعة 11.22 ووقع مركزه على عمق حوالي 8.48 كيلومتر تحت الأرض.

وكانت كهرمان مرعش من أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير الماضي، مخلفا عشرات الآلاف من القتلى ودمارا هائلا.


وبعد تلك الكارثة تشهد مناطق جنوب شرق تركيا بين حين وآخر هزات أرضية أقل قوة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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