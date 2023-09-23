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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي 2023 – 2024

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي 2023 – 2024 ، وفي الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موسم 2023-2024، سيتقابل فريق مانشستر سيتي مع نوتنجهام فورست في ملعب الاتحاد الذي سيكون شاهدًا على تلك المواجهة القوية. يسعى الفريق بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا إلى مواصلة سلسلة الانتصارات في البطولة وحصد ثلاث نقاط جديدة عندما يستضيف نوتنجهام فورست.

ستكون هذه المباراة فرصة مهمة للسيتي للمضي قدمًا في صدارة جدول ترتيب الدوري، حيث يسعى لتحقيق الانتصار وزيادة تفوقه في المنافسة على اللقب. مع استمرار تألق لاعبيه وتكتيكات مدربه الرائعة، يأمل مانشستر سيتي في تقديم عرض قوي أمام جماهيره.

من الجدير بالذكر أن مباراة اليوم تأتي في إطار جهود الفريقين لتحقيق أهدافهما في الموسم الحالي، ومن المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالتشويق لعشاق كرة القدم.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، وذلك بعدما حقق العلامة الكاملة خلال أول 5 مباريات في الموسم الحالي، وهو الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق ذلك.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة مانشستر سيتي اليوم، ويمتلك 7 نقاط بعد فوزه في مباراتين وتعادله مباراة، وخسارته مرتين.

وفي ما يلي تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع أمام نوتنجهام فورست في مباراة اليوم بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم:

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

راسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جفارديول، أكانجي، دياز، ووكر.

خط الوسط: رودري، نونيز، دوكو، فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

ستذاع أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

معلق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

يعلق على مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست المعلق الرياضي أحمد البلوشي.