شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الغد يجمع توكيلات الترشح للرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن حزب الغد سيبدأ فى جمع توكيلات الترشح للرئيس السيسى من مختلف المحافظات، كما قرر رئيس الغد تشكل لجنة مركزية من قيادات الحزب ومجلس القبائل المصرية والعربية للاشراف على جمع التوكيلات الشعبية للرئيس من جميع المحافظات مع تحديد المسؤلين فى كل محافظة من الحزب ومن مجلس القبائل .

كما أعطى التكليفات لجميع قيادات وأعضاء الحزب ومجلس القبائل المصرية والعربية للمشاركة هم وزويهم فى هذا العمل الوطنى المشرف، كلف رئيس الحزب جميع اعضاء الحزب فى الانخراط فى الأمر.

وأضاف رئيس الغد أنه سيجرى التنسيق مع وزير العدل لتفعيل التوكيلات إلكترونيا تسهيلا على المواطنين.

وكان حزب الغد قد أعلن مطلع الشهر الجارى أن الحزب أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو مرشح حزب الغد للانتخابات الرئاسية 24-30، وينتظر الغد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات جدول المواعيد بعد غد الاثنين.