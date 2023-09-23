مولوي: التحقيق بمقتل الحصروني "لم يتوقف" ومصرّ على الوصول إلى الحقيقة

أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في تصريح حول مقتل المسؤول السابق في "القوات اللبنانية" إلياس الحصروني لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "التحقيق لم يتوقف وشعبة المعلومات تتابع العمل تحت إشراف القضاء".
ولفت إلى أنّه "مصر على تطبيق القانون والوصول إلى الحقيقة وحماية السلم الأهلي".
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