فرق طوارئ بلدية صيدا واصلت حملة تنظيف أقنية المياه والمجاري

واصلت فرق الطوارئ البلدية في صيدا، للأسبوع الثاني على التوالي، تنظيف أقنية تصريف المياه والمجاري، في إطار الاستعدادات الاحترازية قبل حلول موسم هطول الأمطار الغزيرة.

وعملت 3 فرق طورائ على تنظيف الأقنية من الأتربة والرواسب والمخلفات البلاستيكية والزجاجية والمعدنية وغيرها، وذلك في عدد من الشوارع والأحياء.

وأعلنت البلدية أن الحملة ستستمر لنحو شهر لتشمل تباعا مختلف شوارع وأحياء المدينة.