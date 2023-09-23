واصلت فرق الطوارئ البلدية في صيدا، للأسبوع الثاني على التوالي، تنظيف أقنية تصريف المياه والمجاري، في إطار الاستعدادات الاحترازية قبل حلول موسم هطول الأمطار الغزيرة.
وعملت 3 فرق طورائ على تنظيف الأقنية من الأتربة والرواسب والمخلفات البلاستيكية والزجاجية والمعدنية وغيرها، وذلك في عدد من الشوارع والأحياء.
وأعلنت البلدية أن الحملة ستستمر لنحو شهر لتشمل تباعا مختلف شوارع وأحياء المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرق طوارئ بلدية صيدا واصلت حملة تنظيف أقنية المياه والمجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.