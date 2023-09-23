الاتحاد الدولي لكرة السلة عيّن رئيس الاتحاد اللبناني أكرم حلبي عضوًا في لجنة المسابقات

عيّن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة​ (فيبا) النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني للعبة ​أكرم حلبي​ عضوًا في لجنة المسابقات لولاية اربع سنوات نظراً لـ"خبرته والتزامه بلعبة كرة السلة". وتبلّغ حلبي قرار تعيينه الجمعة 22 ايلول الجاري خلال مراسلة تلقاها والتي تشمل المادة 22 من النظام والتي تشرح صلاحيات ومهام لجنة المسابقات. لمزيد من التفاصيلاضغط هنا.

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