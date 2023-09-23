دخول قافلة مساعدات للصليب الأحمر إلى إقليم قره باغ هي الأولى منذ التصعيد الأخير

دخلت قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر إقليم ناغورني قره باغ، هي الأولى منذ الهجوم الخاطف الذي شنته قوات أذربيجان على هذه المنطقة الانفصالية ذات الغالبية الـرمينية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

ولفتت مسؤولة في الصليب الاحمر الدولي عند نقطة التفتيش الأرمينية في كورنيدزور لدى عبور القافلة، إلى أن "اللجنة الدولية للصليب الاحمر عبرت ممر لاتشين لتنقل خصوصًا سبعين طنا من المساعدة الإنسانية للسكان".