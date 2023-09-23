شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة.. بدء موسم المؤتمرات الحزبية استعداداً للانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (أ ف ب)

دشن حزب الليبراليين الديمقراطيين، موسم المؤتمرات السنوية الحزبية في المملكة، مع بدء مؤتمره السنوي، بينما تستعد البلاد لإجراء انتخابات عامة العام المقبل.

منذ عام 2010 يشهد وسطيو الحزب الليبرالي الديمقراطي تراجعاً في مكاسبهم السياسية، وخصوصاً بعد انضمامهم لحزب المحافظين، ضمن ائتلاف صغير شارك في حكومة رئيس الوزراء المحافظ الأسبق ديفيد كاميرون.

وبعد خمس سنوات تضاءلت مكانة الحزب السياسية بشكل أكبر حين خسر 49 مقعداً في البرلمان من إجمالي 57 شغلها أعضاؤه فيما قبل، بعدما قرر الناخبون معاقبته نتيجة دعمه لإجراءات التقشف التي أقرها كاميرون وتراجع زعيمه السابق نيك كليغز عن تعهده الانتخابي بعدم زيادة رسوم الدراسة الجامعية.

ويستهدف الحزب في المؤتمر الذي سيعقد في بورنموث على الساحل الجنوبي لإنجلترا، جذب ما يسمى بناخبي «الجدار الأزرق» وهي الأصوات التي تميل إلى المحافظين في جنوب إنجلترا، لكنها تبتعد عن الحزب.

ومن المقرر أن يدعو رئيس الوزراء المحافظ الحالي ريشي سوناك الذي شغل منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لإجراء انتخابات في موعد أقصاه نهاية كانون الثاني/يناير 2025.

وفي الانتخابات الأخيرة في عام 2019، تعهد الليبراليون الديمقراطيون بوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن زعيم الحزب إد ديفي قال قبيل المؤتمر إن ذلك لم يعد مطروحاً.

وقال في تصريحات لبرنامج «فايف نيوز» التلفزيوني «نريد عودة بريطانيا إلى قلب أوروبا، ولكننا ندرك أن الأمر سيستغرق بعض الوقت»، مشيراً إلى أن المواطنين «لا يتحدثون عن أوروبا».

ويشغل الليبراليون الديمقراطيون حاليا 15 مقعداً فقط في برلمان وستمنستر المؤلف من 650 مقعداً، خلف حزب المحافظين (352 مقعداً) وحزب العمال (196 مقعداً).

يذكر أن الحزب الليبرالي الديمقراطي هو ثالث أكبر الأحزاب السياسية البريطانية قبل تراجعه حاليا ليفوقه الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يشغل 44 مقعداً في البرلمان.

وبعد مؤتمر الليبراليين الديمقراطيين سيعقد المحافظون مؤتمرهم الحزبي في مانشستر في الفترة من 1 إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر، ثم يأتي مؤتمر حزب العمال في ليفربول في الفترة من 8 إلى 11 من الشهر نفسه.