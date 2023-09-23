انت الان تتابع خبر رسالة عراقية إلى السعودية.. هذه فحواها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "بعث اليوم، برقية تهنئة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة العيد الوطني للمملكة".

وعبّر رئيس مجلس الوزراء، عن "خالص التهاني باسم حكومة وشعب العراق، للمملكة العربية السعودية، متمنياً لها وللشعب السعودي الشقيق الرفعة والازدهار، كما أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين العراق والمملكة العربية السعودية".

