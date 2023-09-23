انت الان تتابع خبر تحذير امريكي من سيناريو فظيع يقوم به "الناتو" في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ويلكرسون: "كلما اقترب حلف "الناتو" من النزاع، زادت احتمالية تورطه فيه. ليس لدي أدنى شك في أننا ربما نقدم على الأقل معلومات استخباراتية من الطائرات التي تحلق في المنطقة، إن لم يكن أكثر، وربما، التوجيه إلى الأهداف. هذا عمل عسكري من جانب حلف "الناتو" ضد روسيا وحلفائها".وأضاف أن "روسيا لها كل الحق في اعتبار الطائرات أو أي معدات جوية أخرى لحلف "الناتو" هدفا مشروعا في إطار النزاع المسلح في أوكرانيا".

وحذر الخبير قائلا: "إننا نلعب لعبة خطيرة للغاية".

وشنت القوات الأوكرانية، أمس الجمعة، هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستبول بجمهورية القرم.

وأظهرت بيانات موقع تتبع الرحلات الجوية Flight Radar أن طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية حلقت فوق البحر الأسود أثناء الهجوم الصاروخي الأوكراني.

