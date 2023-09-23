انت الان تتابع خبر ميونخ يعتلي صدارة الدوري الألماني.. كين يتفوق على أساطير البايرن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سباعية بايرن جاءت من توقيع تشوبو موتينج، هاري كين (هاتريك)، ماتياس دي ليخت، ليروي ساني وماتيس تيل في الدقائق (4، 12، 29، 38، 46، 54، 81 و88).

الانتصار منح بايرن فرصة الانقضاض على الصدارة بوصوله للنقطة 13، فيما توقف بوخوم عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.



في السياق، ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات: أن كين "لم يفشل في التسجيل أو الصناعة سوى في مباراتين (لايبزيج وبوروسيا مونشنجلادباخ) من أصل 9 خاضها هذا الموسم مع بايرن وإنجلترا".

من جانبها، قالت شبكة "أوبتا": "وصل كين لهدفه السابع بأول 5 مباريات له بالبوندسليجا، ليتفوق على جيرد مولر وميروسلاف كلوزه وماريو ماندزوكيتش".

وأردفت: "سجل الثلاثي جيرد مولر وميروسلاف كلوزه وماريو ماندزوكيتش 5 أهداف في أول 5 مواجهات لهم بالدوري الألماني مع الفريق البافاري".

كما ذكرت أن كين شارك في 10 أهداف (سجل 7 وصنع 3) بأول 5 جولات في البوندسليجا، وهو ما لم يحققه أي لاعب آخر منذ موسم 2004-2005 على الأقل سوى النرويجي إيرلينج هالاند مع بوروسيا دورتموند.

يذكر أن كين انضم إلى بايرن ميونخ في الميركاتو الماضي، قادما من توتنهام هوتسبير مقابل 110 ملايين يورو، ليصبح الأغلى في تاريخ البوندسليجا.

