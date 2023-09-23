شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش يتعهد بتجديد الهدنة في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ‏بتسخير كافة الجهود لتجديد الهدنة في اليمن، ‏واستئناف العملية السياسية، وتمكين اليمنيين من بناء ‏دولتهم القائمة على الشراكة واحترام حقوق الإنسان.

وجدد غوتيريش، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، خلال لقاء في نيويورك مع رئيس ‏مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التزام ‏المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة والحكومة في ‏اليمن.‏

وساطة سعودية وعمانية

‏من جهته، أكد الرئيس اليمني، انفتاح الحكومة في ‏بلاده على مختلف المبادرات المجسدة لمرجعيات ‏الحل الشامل المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، ‏وخصوصاً قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى جهود الوساطة الحميدة التي ‏تقودها المملكة، وسلطنة عمان من ‏أجل تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية تحت رعاية ‏الأمم المتحدة.‏ ‏