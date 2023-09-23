شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش يتعهد بتجديد الهدنة في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتسخير كافة الجهود لتجديد الهدنة في اليمن، واستئناف العملية السياسية، وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم القائمة على الشراكة واحترام حقوق الإنسان.
وجدد غوتيريش، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، خلال لقاء في نيويورك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التزام المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة والحكومة في اليمن.
وساطة سعودية وعمانية
من جهته، أكد الرئيس اليمني، انفتاح الحكومة في بلاده على مختلف المبادرات المجسدة لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وخصوصاً قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى جهود الوساطة الحميدة التي تقودها المملكة، وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.