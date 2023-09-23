شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس يدعو إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية ووعد بإتخاذ إجراءات إضافية محتملة لهذا الغرض.

وخلال مسيرة لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا، قال شولتس اليوم السبت إن هناك الكثير جدا من الأشخاص وصلوا إلى أوروبا وإلى ألمانيا وإن عددهم "زاد على نحو مأساوي".

في الوقت نفسه، أكد شولتس أن " ألمانيا ملتزمة بقانون اللجوء"، لكنه لفت أيضا إلى أن الوافد الذي سيفقتر إلى امتلاك أسباب حماية يستطيع الاستناد إليها أو الذي يرتكب جرائم، يجب أن يعاد من حيث أتى. وفي إشارة إلى الوضع على الحدود، طالب شولتس بتوضيح المخالفات المحتملة في إجراءات إصدار تأشيرات في بولندا المجاورة، وقال إنه لا يريد أن تسمح بولندا للاجئين بعبور حدودها " ثم نجري نحن بعد ذلك نقاشا حول سياستنا الخاصة باللجوء".

ورأى شولتس أن الأمر يجب أن يكون على النحو التالي:" من يصل إلى بولندا يتم تسجيله ويخوض إجراء لجوء هناك"، معربا عن رفضه منحهم تأشيرات رأى أنها يمكن توزيعها بطريقة أو بأخرى مقابل المال وهو ما سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وتابع شولتس أنه يجب الحديث عن هذا الأمر مع الحكومة البولندية، وقال إنه اعتمادا على كل وضع جديد " قد يتعين اتخاذ إجراءات إضافية على الحدود، ومن ذلك على سبيل المثال هذا الوضع".